В России приняли закон о повторной выдаче земельных участков

РБК: Госдума приняла закон о повторной выдаче земли пострадавшим от ЧС

Госдума приняла поправки в Земельный кодекс, которые в отдельных случаях позволяют россиянам получить от государства второй бесплатный земельный участок. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, поправки касаются ситуаций, когда ранее выделенный участок невозможно использовать по назначению из-за боевых действий, природных катаклизмов или техногенных чрезвычайных ситуаций.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что это позволяет пострадавшим начать новую жизнь на другом участке.

Гаврилов подчеркнул, что изменения в том числе были согласованы с властями Белгородской и Курской областей. По его словам, до внесения изменений граждане могли получить бесплатный земельный участок от государства только один раз.

Ранее в Росреестре напомнили, что в России с 1 марта нельзя зарегистрировать сделку с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости. Там объяснили, что при отсутствии в ЕГРН данных о границах земельных участков невозможно однозначно определить, где участок в действительности находится и какой является его площадь. Кроме того, иногда продавец показывает покупателю чужой земельный участок или объясняет, что в земельный участок входит территория, которая не является его частью.