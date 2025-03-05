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18:46, 5 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту служебного подлога
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov /Business Online / Globallookpress.com

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту служебного подлога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 292 («Служебный подлог») УК РФ.

По данным ведомства, в ходе надзорных мероприятий прокуратура района выявила, что в период с января по сентябрь 2024 года должностные лица Центральной районной больницы Алькеевского муниципального района внесли недостоверные данные о нахождении на стационарном лечении 13 местных жителей. При этом в больнице они не находились и медицинская помощь им не оказывалась.

В результате их действий учреждение здравоохранения незаконно получило выплаты от страховой компании. Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что российский чиновник фиктивно взял на работу сотрудника и попал под статью.

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