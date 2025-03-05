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09:40, 5 марта 2025Россия

В российском торговом центре исчез восьмилетний ребенок

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик исчез в торговом центре
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик исчез в торговом центре (ТЦ) «Дирижабль». Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям российского издания, ребенок находился в ТЦ с бабушкой. В какой-то момент он отпросился у пенсионерки в игровую комнату, расположенную на втором этаже.

Спустя некоторое время женщина поднялась туда, но не нашла ни внука, ни саму игровую площадку.

В день пропажи школьник был одет в зеленую куртку и черный комбинезон. К его поискам привлекли больше 20 волонтеров из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Первоуральска.

Ранее сообщалось, что в Железногорске Курской области сотни местных жителей искали пропавшую девятилетнюю девочку.

Впоследствии школьницу нашли живой в квартире подруги, от которой она уходила перед исчезновением. Предварительно, ребенок провел ночь в подъезде, а потом вернулся к знакомой.

ЖЗЛ
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