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15:06, 5 марта 2025Мир

В США назвали сроки потери Украиной всех средств ПВО

The Hill: Без американской помощи Украина потеряет средства ПВО в считаные дни
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В связи с приостановкой американской военной помощи Украина может потерять все средства противовоздушной обороны (ПВО) в считаные дни. Об этом заявил эксперт по украинско-российскому конфликту из Института изучения войны Джордж Баррос в беседе с The Hill.

«В зависимости от интенсивности воздушной кампании, у них могут закончиться перехватчики в течение нескольких дней, если не недель», — отметил эксперт.

По словам военного аналитика, средства ПВО относятся к системам, аналогов которым «нет ни у украинцев, ни у европейцев». Баррос добавил, что значительный эффект от приостановки американской военной помощи станет еще очевиднее, если она не будет возобновлена к лету 2025 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинские войска ждет поражение в течение нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Киеву.

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