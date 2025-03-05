В США назвали цену за возможность пообедать с Трампом в его резиденции

Wired: Цена за личный обед с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго достигает $5 млн

Возможность лично пообедать наедине с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) обойдется предпринимателям в немалую сумму. Цена может достигать пяти миллионов долларов, такие данные приводит американский журнал Wired со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что на минувшей неделе в Мар-а-Лаго состоялся обед на несколько персон, каждый гость заплатил за свое присутствие на мероприятии один миллион долларов. В приглашении было указано, что подтверждение участия проводилось «в порядке живой очереди» и число мест было «крайне ограниченным».

Ранее Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту OFFICIAL TRUMP. Менее чем за сутки она выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.