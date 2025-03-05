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01:26, 5 марта 2025Мир

В США сообщили о планах демократов помешать выступлению Трампа

Axios: Несколько демократов хотят помешать выступлению Трампа в Конгрессе США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Несколько представителей Демократической партии хотят помешать выступлению президента США Дональда Трампа в Конгрессе страны. О планах демократов сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что одним из вариантов является прямой срыв выступления. Также демократы предлагают сидеть с «каменными лицами» и не аплодировать во время выступления Трампа. Кроме того, обсуждалась возможность проноса на заседание плакатов с антитрамповскими лозунгами, хлопушек и красных карточек.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп во время выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса расскажет о своих намерениях добиться мира на Украине и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

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