Вэнс опроверг свой отъезд из-за проукраинских активистов

Вэнс опроверг отъезд в тайное место после столкновения с активистами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг сообщения о том, что его вместе с семьей перевезли в тайное место после столкновения с проукраинскими активистами. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Эти люди такие идиоты. Мы отлично провели время на выходных в Вермонте. Мы едва замечали протестующих... Этот заголовок про переезд в "неизвестное место" означает, что мы поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке», — написал Вэнс.

Ранее сообщалось, что вице-президента США и его семью перевезли в «скрытое место» после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов на отдыхе около горнолыжного курорта в Вермонте. Как утверждалось, один из лыжников охарактеризовал толпу протестующих нецензурной лексикой, усомнившись в их умственных способностях.