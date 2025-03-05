Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:06, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Вэнс опроверг свой отъезд из-за проукраинских активистов

Вэнс опроверг отъезд в тайное место после столкновения с активистами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг сообщения о том, что его вместе с семьей перевезли в тайное место после столкновения с проукраинскими активистами. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Эти люди такие идиоты. Мы отлично провели время на выходных в Вермонте. Мы едва замечали протестующих... Этот заголовок про переезд в "неизвестное место" означает, что мы поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке», — написал Вэнс.

Ранее сообщалось, что вице-президента США и его семью перевезли в «скрытое место» после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов на отдыхе около горнолыжного курорта в Вермонте. Как утверждалось, один из лыжников охарактеризовал толпу протестующих нецензурной лексикой, усомнившись в их умственных способностях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      Собака помогла найти останки девочки

      МЧС прокомментировало взрыв в жилом доме в российском городе

      В США назвали цену за возможность пообедать с Трампом в его резиденции

      В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

      В Конгрессе США сочли сожаления Зеленского за извинения

      Американский колумнист указал на унижение Зеленского перед Трампом

      Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

      В Евросоюзе сочли провальной попытку Зеленского помириться с Трампом

      Вэнс опроверг свой отъезд из-за проукраинских активистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше