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13:39, 5 марта 2025Россия

Вернувшегося с СВО ветеринара сделали советником главы в приграничном регионе России

Вернувшегося с СВО Хазыкова сделали советником главы в Белгородской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Руслан Хазыков

Руслан Хазыков. Фото: Telegram-канал «Владимир Жданов»

Врача-ветеринара Руслана Хазыкова, вернувшегося со специальной военной операции (СВО), сделали советником главы администрации в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил возглавляющий приграничную российскую территорию Владимир Жданов в Telegram-канале.

Он уточнил, что 40-летний Хазыков отправился на фронт добровольцем в 2022 году. Он был прикреплен к батальону и освобождал территории в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

В феврале житель Белгородской области уволился по состоянию здоровья. Какие обязанности будет выполнять Хазыков на своем посту, глава Старооскольского округа не раскрыл.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае боец спецоперации на Украине не мог получить выплаты по ранению из-за одного нюанса — у него не было прописки.

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