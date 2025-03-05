Вернувшегося с СВО ветеринара сделали советником главы в приграничном регионе России

Вернувшегося с СВО Хазыкова сделали советником главы в Белгородской области

Врача-ветеринара Руслана Хазыкова, вернувшегося со специальной военной операции (СВО), сделали советником главы администрации в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил возглавляющий приграничную российскую территорию Владимир Жданов в Telegram-канале.

Он уточнил, что 40-летний Хазыков отправился на фронт добровольцем в 2022 году. Он был прикреплен к батальону и освобождал территории в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

В феврале житель Белгородской области уволился по состоянию здоровья. Какие обязанности будет выполнять Хазыков на своем посту, глава Старооскольского округа не раскрыл.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае боец спецоперации на Украине не мог получить выплаты по ранению из-за одного нюанса — у него не было прописки.

