Вице-президент Вэнс избавился от дома в США

Вице-президент США Вэнс продал дом в Вирджинии за 1,7 миллиона долларов

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс нашел покупателя на свой дом в городе Александрия в штате Вирджиния. Он продал недвижимость почти за 1,7 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Объект находился в продаже менее недели. Вэнс выставил его в четверг, 27 февраля. Сам политик приобрел дом в феврале 2023 года за 1,6 миллиона долларов.

Особняк в фермерском стиле был построен в 1925 году, но впоследствии был модернизирован. Площадь дома составляет около 232 квадратных метров, внутри есть пять спален и пять ванных комнат, а также гостиная с настоящим камином. Помимо основного здания, на участке имеется дополнительная жилая постройка с кухней и ванной.

Ранее в Лос-Анджелесе выставили на продажу бывший дом певца Элвиса Пресли. Стоимость лота составила 24,5 миллиона долларов.