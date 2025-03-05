Власти российского региона предложили ограничить граждан в праве жаловаться

Депутат в Башкирии Баймухаметов предложил запретить гражданам писать много жалоб

Депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Айгиз Баймухаметов предложил ограничить граждан в праве писать жалобы в государственные органы. Об этом сообщает РБК.

Он завил об этом после выступления первого замминистра образования республики Светланы Антипиной, которая рассказала о гражданине, написавшем за два года около 500 писем в министерство. По мнению Баймухаметова, подобное поведение является юридическим терроризмом.

«К сожалению, мы ничего с этим сделать не можем. У нас много депутатов, разных комитетов. Возможно, мы какое-то предложение внесем. Возможно, у нас будет закон, ограничивающий человека [в праве] обращаться по одному и тому же вопросу в одно и то же ведомство несколько раз», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей. За это время нарушения зафиксировали 33 камеры наблюдения. Тогда Mercedes Хабирова гнал по трассе Уфа — Оренбург со скоростью более 140 километров в час.