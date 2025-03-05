Филиппо: Приостановка помощи США Киеву — это гарантия мира

Приостановка помощи США Киеву — это гарантия мира. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

«Я крайне положительно отношусь к приостановке помощи США Киеву. Я думаю, что это реальная гарантия мира», — сказал он.

По словам политика, данное решение Белого дома подрывает возможности всех тех, кто хочет продолжать войну, потому что у них просто нет на это средств.

Он также уточнил, что Европейский союз (ЕС) испробует все, чтобы продолжать конфликт, поскольку он запирается в границах собственной военной идеологии.

Ранее Филиппо заявил, что уход президента Украины Владимира Зеленского со своего поста необходим для урегулирования украинского конфликта. По его мнению, без Зеленского сторонники продолжения конфликта на Украине в Европе «потеряют свой флагман».

