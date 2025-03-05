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10:32, 5 марта 2025Забота о себе

Врач дала совет считающим себя уродливыми женщинам

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Дора Дьюстер дала совет девушке, считающей себя уродливой, и всем женщинам с подобными проблемами. Рекомендации специалистки опубликовало издание Metro.

Дьюстер прокомментировала пост 25-летней девушки по имени Блейк на форуме Reddit. Автор поста призналась, что ни разу не была на свидании и не целовалась, и назвала свое лицо настолько уродливым, что, по ее мнению, помочь может только пластическая операция. «Парни просто смотрят на меня и говорят "нет", и делу конец. Люди даже не смотрят на меня во время разговора, потому что, по-видимому, на меня гадко глядеть», — говорит она.

Терапевт предположила, что девушка чувствует себя нежеланной, поскольку попала в своеобразный порочный круг. «Наши убеждения о себе формируют наше поведение, часто создавая самоисполняющееся пророчество. Когда у нас есть негативное самовосприятие, это ведет к защитному или саморазрушительному поведению, которое усиливает негативное самовосприятие», — объяснила она.

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Врач предположила, что девушка, которая считает себя непривлекательной, может сама избегать зрительного контакта и не хотеть общаться с людьми, из-за чего другие с меньшей вероятностью будут относиться к ней с симпатией. В итоге это только укрепит ее убеждение в собственной непривлекательности, считает Дьюстер.

Терапевт призвала работать над осознанием собственной ценности и привлекательности независимо от внешности — возможно, со специалистом. «Привлекательность играет важную роль в отношениях, но это касается не только внешности — на притяжение влияют многие факторы, включая личность, интеллект, эмоциональную связь и общие ценности. Уверенность, чувство юмора, доброта и подлинность также часто делают кого-то более привлекательным, и это качества, которые можно практиковать и развивать», — заключила она.

Ранее нейробиолог, специалист по языку тела Тара Сварт раскрыла способ повысить шансы на успешное свидание. Сварт порекомендовала смотреть правым глазом в левый глаз поклонника.

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