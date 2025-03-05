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00:47, 5 марта 2025Бывший СССР

ВСУ использовали сразу две ракеты при неудачной попытке атаковать российскую «Мальву»

ВСУ использовали две ракеты при неудачной попытке атаковать российскую «Мальву»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу двумя ракетами по российский самоходной артиллерийской установки (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва». Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Украинские войска атаковали ракетами GMLRS-M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и M30A1 с боевой частью из вольфрамовых шариков. Первое попадание пришлось рядом с САУ, вторая ракета накрыла сверху. Отмечается, что «Мальва» получила повреждения, но не загорелась. «А учитывая хорошее бронирование кабины, способное выдерживать попадания вольфрамовых шариков из HIMARS, самоходка имеет все шансы вернуться после ремонта», — говорится в сообщении.

В Минобороны России 1 марта сообщили, что ударом по Новомосковскому полигону в Днепропетровской области были уничтожены до 150 украинских военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В ведомстве добавили, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

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