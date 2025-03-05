Выявлена связь между качеством спермы и продолжительностью жизни

Medical Xpress: Качество спермы является индикатором проблем со здоровьем

Мужчины с более высоким качеством спермы живут дольше. К такому выводу пришли исследователи Копенгагенского университетского госпиталя, проанализировав данные 78 000 человек за 50 лет, сообщает Medical Xpress.

Результаты, опубликованные в Human Reproduction, показали, что мужчины с подвижностью сперматозоидов свыше 120 миллионов живут в среднем на 2-3 года дольше, чем те, у кого этот показатель составляет менее 5 миллионов. Исследование проводилось среди мужчин, обратившихся в клинику по вопросам бесплодия. Ученые оценивали объем спермы, концентрацию сперматозоидов и их подвижность.

«Мы обнаружили, что чем ниже качество спермы, тем короче ожидаемая продолжительность жизни. При этом связь не объясняется хроническими заболеваниями», — отметил доктор Лэрке Прискорн, ведущий автор работы.

По мнению ученых, низкое качество спермы может быть индикатором скрытых проблем со здоровьем, влияющих как на фертильность, так и на общее состояние организма. Это открывает возможность использовать тестирование спермы не только для оценки репродуктивного здоровья, но и для выявления потенциальных рисков развития серьезных заболеваний.

Исследователи планируют продолжить работу, чтобы установить, какие именно болезни чаще возникают у мужчин с низкой подвижностью сперматозоидов. Также они намерены изучить роль окислительного стресса — процесса, при котором свободные радикалы повреждают клетки и ускоряют старение. Эта гипотеза может объяснить не только выявленную связь между качеством спермы и долголетием, но и механизмы старения в целом.