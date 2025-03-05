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10:07, 5 марта 2025Силовые структуры

Задержание в Мариуполе организатора канала незаконной миграции попало на видео

В Мариуполе ОМОН задержал иностранца за незаконную миграцию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ДНР ликвидировали канал незаконной миграции

В Мариуполе бойцы ОМОН задержали иностранного гражданина, организовавшего канал незаконной миграции. Оперативное видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны силовики, которые скручивают мужчину и ведут его в служебный автомобиль.

По данным ФСБ, иностранец проживал на территории России с нарушением миграционного законодательства. На территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) он прибыл для изготовления поддельных документов для других мигрантов. В отношении него составлен административный протокол. Мужчина принудительно выдворен за пределы страны.

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