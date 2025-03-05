В ДНР ликвидировали канал незаконной миграции

Власти ДНР депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина привлечен к административной ответственности и принудительно выдворен за пределы страны.

По данным УФСБ, сам иностранец проживал на территории России с нарушением миграционного законодательства. На территорию региона он прибыл для изготовления поддельных документов для других мигрантов.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции, через который незаконно легализовались в России свыше 500 приезжих из Средней Азии. Задержана преступная группировка из четырех человек.