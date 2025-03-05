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06:41, 5 марта 2025Силовые структуры

В ДНР ликвидировали канал незаконной миграции

Власти ДНР депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина привлечен к административной ответственности и принудительно выдворен за пределы страны.

По данным УФСБ, сам иностранец проживал на территории России с нарушением миграционного законодательства. На территорию региона он прибыл для изготовления поддельных документов для других мигрантов.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции, через который незаконно легализовались в России свыше 500 приезжих из Средней Азии. Задержана преступная группировка из четырех человек.

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