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11:33, 5 марта 2025Забота о себе

Женатые много лет люди поделились неочевидными открытиями об отношениях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Люди, состоящие в долгом браке или отношениях, поделились неочевидными открытиями о совместной жизни. Их откровения опубликовало издание Metro.

36-летний Дункан, который женат уже 17 лет, отметил, что основой долгосрочных отношений стал черный юмор и способность открыто говорить о собственных недостатках — это признак того, что партнеры доверяют друг другу.

Оскорбления друг друга в ироничной манере становятся своего рода прелюдией, будь то подшучивание над залысинами и волосами на подбородке или напоминание друг другу о неловких моментах. Ласковые прозвища неизбежно меняются с подобострастных (вроде «детка») на что-то менее доброе, но гораздо более игривое

Дункан

Дункан добавил, что пары неизбежно теряют друзей и начинают жертвовать хобби, чтобы достигать совместных целей.

В свою очередь, 57-летняя Нерис, которая замужем 36 лет, рассказала, что в отношениях со временем можно изменить баланс ответственности.

Когда я вышла замуж в 90-х, для женщин все было совсем по-другому. Мне всегда приходилось работать полный рабочий день, но от меня ожидали и выполнения всех домашних дел и большей части родительских обязанностей. В то время меня это очень возмущало. Сейчас я оглядываюсь назад и удивляюсь, как я вообще справлялась... Сейчас у нас прекрасные отношения, и все гораздо равноправнее, но нам пришлось через многое пройти, чтобы добиться этого

Нерис
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А 30-летний Том, уже четыре года живущий со своей избранницей, предупредил, что в какой-то момент сексуальная жизнь пойдет на спад.

Это не значит, что вы не любите человека, с которым вы вместе, так же сильно, как раньше, но секс становится скучным и однообразным. Если вы сможете смириться с трудностями в этой части вашей жизни, связь между вами может стать крепче

Том

Ранее к коучу по отношениям Колин Нолан обратилась жена пенсионера, не желающего вставать с дивана после ухода с работы и постановки диагнозов. В ответ Нолан предположила, что из-за состояния здоровья мужчина боится нагрузок.

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