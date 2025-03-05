Жители Киева начали покидать город

Aif.ru: На выезде из Киева образовались многокилометровые пробки

Жители Киева начали массово покидать город на фоне ударов по объектам критической инфраструктуры, на выезде из украинской столицы образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщило издание Aif.ru со ссылкой на городские чаты.

Издание отмечает, что из-за увеличившейся интенсивности атак система противовоздушной обороны (ПВО) не справляется с нагрузкой. В результате в Киеве были поражены военные объекты, а также по предприятиям, производящим вооружение для украинской армии. Минобороны России официально не комментировало эту информацию.

Тем временем на выезде из Киева образовались многокилометровые пробки. Жители украинской столицы пытаются покинуть город и «уехать от опасности», подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что агентство Reuters прекратило трансляцию из центра Киева после жалобы военной администрации города в Службу безопасности Украины (СБУ). Вещание длилось не более часа.