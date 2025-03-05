Журналисты рассказали о работе Британии над восстановлением контактов Украины с США

Telegraph: Великобритания весь день восстанавливала контакты Украины с США

Британские чиновники во вторник, 4 марта, «весь день» работали над восстановлением контактов Украины и США после перепалки Владимира Зеленского и американского главы Дональда Трампа в Белом доме. Об этом пишет газета Telegraph.

Ранее издание сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после скандальной встречи.

«Во вторник британские чиновники "весь день на разных уровнях" общались с США, пытаясь обеспечить возвращение Зеленского», — сказано в статье. Уточняется, что речь шла о «непрерывном разговоре», а не просто о телефонных звонках.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Владимир Зеленский посоветовался с Киром Стармером перед тем, как опубликовать свое интернет-обращение к американскому коллеге Дональду Трампу. До этого украинский лидер опубликовал длинный пост в соцсетях, в котором высказался о встрече в Белом доме на прошлой неделе фразой «прискорбно, что все произошло именно так».