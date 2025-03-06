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12:55, 6 марта 2025Культура

Анна Михалкова пожаловалась на недостаток мужчин в киноиндустрии

Актриса Анна Михалкова заявила, что в киноиндустрии стало мало мужчин
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Анна Михалкова рассказала о недостатке мужчин в кинематографе, выступив на «Форуме в большом городе» от платформы VK. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Страсти».

«Хочется сказать: "Мужчины, где вы? Женщины, дайте дорогу мужчинам!"», — заявила Михалкова.

По словам артистки, институт семьи перестал быть нужным, поскольку женщины могут самостоятельно работать и воспитывать детей. Михалкова отметила, что огромное количество женщин занимает в киноиндустрии должности, которые раньше считались мужскими. «Остался только цех осветителей, который как-то держится без женщин. Мужчины, давайте, напирайте!», — добавила Анна.

Ранее стал известен заработок самого высокооплачиваемого актера 2024 года.

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