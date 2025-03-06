Армия России смогла значительно продвинуться вперед в лесном массиве на юге Суджанского района и захватить в плен 11 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
По его информации, российские военные продолжают зачистку восточных окраин Лебедевки и ее окрестностей. Продвижение также есть в лесных массивах в районе Малой Локни.
«Враг малыми группами пытается перебросить новое "пушечное мясо" в Суджанское приграничье. В основе своей — это насильно мобилизованные украинцы в возрасте от 18 до 25 лет», — говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что общее продвижение российских военных за сутки составило свыше шести километров, противник потерял 14 единиц техники.
По последним данным, до полного окружения группировки ВСУ в Судже Курской области российскими войсками осталось менее 10 километров. При текущем положении дел украинские войска смогут держать оборону Суджи не более двух месяцев.