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18:20, 6 марта 2025Силовые структуры

Банкомат в отделении банка в Москве поврежден взрывом трех петард

ТАСС: Банкомат в Москве был поврежден взрывом трех петард
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На северо-востоке Москвы банкомат в отделении банка был поврежден из-за взрыва трех петард. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, украинского следа в действиях задержанного мужчины нет.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в повреждении банкомата задержали. По данным полицейских, ему 19 лет. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

6 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из помещений здания на улице Снежная произошло возгорание. Также очевидцы сообщили о хлопке внутри. Выяснилось, что молодой человек ростом около 175 сантиметров в темных штанах и куртке сначала пытался вскрыть банкомат, а потом прозвучал взрыв. Из здания были эвакуированы 120 человека.

В пресс-службе Газпромбанка заявили, что клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали. Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств произошедшего.

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