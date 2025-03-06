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11:23, 6 марта 2025Экономика

Бузова погорела на еде

Mash: Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Известная поп-певица Ольга Бузова закрыла свою компанию BUZfood из-за многомиллионных убытков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Только с 2021-го по 2024-й суммарные ежегодные убытки BUZfood составляли 19 миллионов рублей. Суммарные же потери компании к настоящему времени могут быть в пределах 100 миллионов.

Бузова открыла собственное юридическое лицо «Бузова Рест Компани» в 2019 году. Через год в России открылись три одноименных ресторана. Две точки появились в Москве, еще одна — в Санкт-Петербурге. В дальнейшем артистка запустила собственные бренды вина, пива и водки — Buzwine, Buzbeer и Buzvodka. Однако в итоге эти бренды, как и рестораны, не принесли певице ощутимого дохода. Напротив, компания BUZfood регулярно несла убытки, а профильные органы неоднократно штрафовали ее заведения за выявленные в ходе проверок нарушения.

Первый ресторан под названием BUZfood открылся в Москве летом 2018 года. Бузова тогда выступила на открытии точки. Однако презентация заведения омрачилась большой давкой. Около пяти тысяч поклонников творчества певицы устроили беспорядки, пытаясь пробраться в ресторан. В результате автомобильное движение на Цветном бульваре оказалось парализованным.

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