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10:20, 6 марта 2025Ценности

Чемпионка мира по танцам прогулялась по Лондону в откровенном наряде

Чемпионка мира по танцам Надежда Бычкова прогулялась по Лондону в кроп-топе
Мария Винар

Фото: IMAGO / James Warren / Globallookpress.com

Украино-словенская танцовщица бальных и латиноамериканских танцев Надежда Бычкова прогулялась по Лондону в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует The Sun.

Журналисты заметили 35-летнюю знаменитость на площади Лестер-сквер. Так, чемпионка мира по танцам предстала перед камерами в кроп-топе с тонкими бретелями и юбкой, оформленной высокой посадкой и разрезом до бедра. При этом наряд оказался украшен черными пайетками.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что визажисты сделали спортсменке макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в аккуратную прическу и предложили примерить открытые туфли.

В мае прошлого года Надежда Бычкова показала откровенные фото с отдыха.

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