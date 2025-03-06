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14:06, 6 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек подписание Зеленским перемирия с Россией

Нардеп Дубинский: Зеленскому придется подписать перемирие с Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется в ближайшее время подписать перемирие с Россией на условиях Москвы, а не Франции или Великобритании. Об этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене в своем Telegram-канале.

Нардеп заявил, что мирное соглашение будет подписано на условиях Москвы, так как другой вариант не устроит президента России Владимира Путина. Он добавил, что у Зеленского может не случиться новой встречи с президентом США Дональдом Трампом, вместо него с украинским лидером будет общаться министр финансов США Скот Бессент или вице-президент Шатов Джей Ди Вэнс.

По его словам, сразу после прекращения боевых действий начнется избирательная кампания и этого будет досточно, чтобы власть Зеленского закончилась. Он добавил, что выборы под контролем действующей власти невозможны, поэтому в стране будет необходимо сформировать переходное правительство и назначить нового спикера парламента.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США ищут возможную опору среди оппозиции на Украине, на которую они смогут положиться в случае проведения выборов в республике. По словам политика, Вашингтон ведет переговоры с украинскими оппозиционерами, так как не знает, на кого можно заменить действующий политический режим в стране.

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