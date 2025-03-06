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09:10, 6 марта 2025Из жизни

Девушка узнала себя на 115-летней картине русской художницы

NYP: 22-летняя американка узнала себя на автопортрете Зинаиды Серебряковой
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: New York Post

Жительница США узнала себя на картине Зинаиды Серебряковой. Об этом пишет New York Post (NYP).

22-летняя Райли Мэдисон Ладнер из штата Миссисипи рассказала в соцсети, что никогда не слышала имени русской художницы, пока один из подписчиков не сообщил ей об их поразительном внешнем сходстве. Сначала Райли не обратила внимания на это сообщение, однако еще несколько человек написали то же самое.

В конце концов Ландер посмотрела в сети репродукцию картины Серебряковой «За туалетом. Автопортрет» 1909 года, которая находится в коллекции Третьяковской галереи в Москве. «Это было страшно и даже нервирующе — настолько похоже. Я подумала, что это очень интересно, потому что я сама художница. Картина выглядит такой современной, я очень удивилась, когда узнала, что ей больше 100 лет», — описала свои впечатления американка.

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Когда картину увидел муж Ландер, он обратил внимание, что у нее есть точно такая же ночная рубашка, как на Серебряковой. После этого женщина решила воссоздать автопортрет и снялась в таком же образе.

Многие подписчики Ландер заявили, что она может быть реинкарнацией Серебряковой. Женщина заявила, что теперь подумывает сделать ДНК-тест, чтобы узнать, не является ли она родственницей художницы. «Очень интересно узнать, есть ли между нами какая-то связь, или это просто совпадение», — подытожила американка.

В сентябре 2024 года сообщалось, что посетители Лондонской национальной галереи разглядели «доказательство путешествий во времени» на портрете работы художника XVII века. Некоторые любители искусства разглядели на ботинках мальчика на картине эмблему фирмы Nike.

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