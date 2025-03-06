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01:42, 6 марта 2025Россия

Российский сенатор высказался о «размахивающем ядерной дубинкой» Макроне

Сенатор Шендерюк-Жидков: размахивающий ядерной дубинкой Макрон выглядит жалко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о военном могуществе его страны выглядят жалко, заявил российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил политик, Макрон «размахивает ядерной дубинкой». Он напомнил, что французские силы сдерживания в разы меньше российских или американских. По словам сенатора, в лучшем случае они могут обеспечить защиту самой Франции.

«Какая тут Европа? Да и мог ли представить великий (экс-президент Франции генерал Шарль — примечание "Ленты.ру") Де Голль, что созданная им ради суверенитета ядерная бомба станет игрушкой в руках обезумевших наследников», — высказался он.

Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.

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