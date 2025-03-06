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21:12, 6 марта 2025Мир

Европе предрекли острый кризис из-за Макрона

Коротченко: Неуемные амбиции Макрона приведут к острому кризису в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Barbara Neyman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Неуемные амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу предоставления странам Европейского союза (ЕС) гарантий ядерной безопасности могут привести к острому кризису на континенте. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.

«Макрон демонстрирует неуемные амбиции и может спровоцировать развитие острого военно-политического кризиса. Надо понимать, что заявление Макрона увязано с выходом на прямые переговоры между США и Россией по урегулированию украинского кризиса без какого-либо участия режима [Владимира] Зеленского, а также стран ЕС», — сказал эксперт.

По его словам, Франция не хочет поддерживать переговоры РФ и США, действуя в противоположном направлении и ставя мир на грань третьей мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона. «До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал он.

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