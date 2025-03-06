ФСБ объяснила причины получения украинской разведкой данных о Вооруженных силах России

ФСБ: СБУ получают информацию из-за несоблюдения требований защиты данных

ФСБ рассказала, что спецслужбы Украины получают информацию о Вооруженных силах России из-за несоблюдения элементарных требований к защите информации. Сообщение ЦОС ФСБ в четверг, 6 марта, публикует ТАСС.

По данным силовиков, служба безопасности Украины (СБУ) получает информацию в том числе благодаря фото военнослужащих Российской армии в форме на фоне военной техники, которые размещаются в интернете.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины направили поддельные письма с ссылкой для якобы оформления заявок на участие в военно-патриотическом диктанте на электронную почту в 42 российские образовательные организации.

Целью операции было похищение персональных данных школьников для их последующей вербовки. ФСБ удалось сорвать эту операцию, которую украинские спецслужбы проводили под руководством коллег из стран НАТО.