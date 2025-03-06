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09:56, 6 марта 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла способ украинских силовиков получить данные российских школьников

ФСБ: Украинские силовики пытались получить данные школьников РФ через рассылку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские силовики пытались получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья через рассылку писем. Об этом в четверг, 6 марта, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, рассылка осуществлялась через ресурсы молодежных военно-патриотических организаций. Операцию курировали спецслужбы НАТО. Разведке Украине удалось получить доступ к электронным ящикам движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания «Авангард» и перехватить скан-копии писем с приглашением к участию в военно-патриотическом диктанте.

ФСБ удалось успешно сорвать попытку Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины получить персональные данные российских школьников для их вербовки.

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