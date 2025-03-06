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12:33, 6 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала двух подозреваемых в перевозке оружия и взрывчатки россиян

В Орловской области ФСБ задержала россиян, перевозивших взрывчатку и оружие
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Орловской области ФСБ задержала двух россиян, подозреваемых в перевозке оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, у задержанных нашли полкило взрывчатки, три детонатора, а также два автомата Калашникова с карабинами, винтовку Мосина, малокалиберную нарезную винтовку, гладкоствольное оружие и 90 патронов разного калибра. По ходатайству следствия, суд арестовал подозреваемых и отправил их в СИЗО на время расследования уголовного дела о нелегальном хранении и перевозке взрывчатки и оружия.

Ранее в Ярославле Красноперекопский районный суд приговорил пятерых участников межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ) к срокам до 14 лет лишения свободы за незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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