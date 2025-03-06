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12:33, 6 марта 2025Мир

Генпрокурор призвал провести расследование компетентности действий Байдена

Генпрокурор Бейли призвал провести расследование компетентности действий Байдена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Генеральный прокурор штата Миссури Эндрю Бейли призвал Министерство юстиции США провести расследование действий бывшего американского лидера Джо Байдена и выяснить, насколько он был «компетентен» в принятии решений. Об этом сообщает Daily Caller.

«Прошу начать расследование или передать мой запрос в другой орган, чтобы определить, какие из предполагаемых приказов Байдена были сознательно отданы компетентным президентом, а какие — нет», — написал генпрокурор в письме, направленном в Минюст.

Он просит министерство выяснить, использовали ли сотрудники Байдена, как он утверждает, умственное расстройство бывшего президента для реализации крайне левой политики.

«К настоящему времени ухудшение умственного состояния Байдена общеизвестно. (...) Похоже, сотрудники и должностные лица в администрации Байдена могли воспользоваться его недееспособностью, чтобы отдавать приказы без одобрения ответственного президента в здравом уме», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США направили сотни миллиардов долларов на Украину. В свою очередь, Байден санкционировал передачу большего количества денег на эту схватку, чем потратила Европа.

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