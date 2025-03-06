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20:17, 6 марта 2025Ценности

Известная телеведущая раскритиковала откровенные наряды звезд на «Оскаре»

Мария Винар
Шерри Шеперд

Шерри Шеперд. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Известная американская телеведущая Шерри Шепард раскритиковала откровенные наряды звезд на кинопремии «Оскар». Соответствующий комментарий приводит издание Page Six.

В первую очередь телезвезда обратила внимание на фотомодель и актрису Джулию Фокс, которая пришла на мероприятие в прозрачном платье и без нижнего белья. «Это было действительно плохо, когда Джулия Фокс надела совершенно прозрачное платье, которое едва прикрывало ее интимные места на теле», — заявила она.

Кроме того, Шепард отметила актрису и певицу Зои Кравиц. Та, в свою очередь, появилась на церемонии в обнажающем ягодицы платье. «Зои Кравиц почтила нас своим задом. Было видно все», — объяснила знаменитость.

Также собеседница издания упомянула рэпершу Megan Thee Stallion, наряд которой ее особенно возмутил. Шепард оказалась расстроена тем, что исполнительница позволила себе надеть платье с едва прикрывающими ее обнаженную грудь перьями. «Я говорю это со всей любовью, которая у меня есть: дамы, это не то. Среди ваших фанатов есть молодые девушки, которые будут вам подражать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что редакторы журналы GQ назвали самых стильных мужчин на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

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