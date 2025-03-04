Названы самые стильные мужчины на «Оскаре»

GQ: Актер Себастиан Стэн — самый стильный мужчина кинопремии «Оскар»

Редакторы журналы GQ назвали самых стильных мужчин на кинопремии «Оскар». Соответствующий материал появился на сайте глянцевого издания.

В первую очередь журналисты отметили образ актера Себастиана Стэна, который предстал перед камерами в смокинге люксового бренда Prada. При этом, по их мнению, самый яркой деталью во внешнем виде знаменитости стала кремовая рубашка.

Второе место в рейтинге занял певец Омар Аполло, который пришел на церемонию с сетчатой вуалью на голове, а третье — актер Тимоти Шаламе. Несмотря на то, что фанаты подняли на смех желтый костюм звезды «Дюна», эксперты назвали его самым обсуждаемым на красной дорожке церемонии в этом году.

На четвертых и пятых позициях расположились драматург Колман Доминго и актер Рэйф Файнс, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Конклав». Шестое место досталось художнику по костюмам Полу Тэзуэллу, который получил «Оскар» за дизайн костюмов в мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Кроме того, модные эксперты включили в свой список российского актера Марка Эйдельштейна, надевшего на мероприятие смокинг Balenciaga. «Какой совершенно странный костюм для совершенно странного парня», — подчеркнули журналисты.

Вслед за звездой «Аноры» последовали вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, а также актеры Джереми Поуп, Сэмюэл Л. Джексон и Джереми Стронг.

В январе представители модного британского бренда Superdry назвали самую стильную знаменитую женщину. Тогда ею стала певица Тейлор Свифт.