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11:58, 6 марта 2025Россия

Командир штурмовиков «Вагнера» анонсировал «интересные события» в Курской области

Командир «Вагнера» Констебль: В Курской области грядут интересные события
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль анонсировал «интересные события» в Курской области. Об этом он рассказал телеканалу 360.

По словам военнослужащего, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оккупирующие часть территории приграничного региона, «выдохлись». Ситуация на Курском направлении претерпит значительные изменения после того, как Киев лишится западных разведданных, отметил собеседник канала.

По мнению командира штурмовиков, в ближайшее время российские войска будут «срезать» суджанский выступ – так называют контролируемую ВСУ часть Курской области с райцентром Суджа. Констебль отметил, что украинские подразделения уже сейчас несут большие потери и испытывают логистические трудности.

Ранее российский военкор Михаил Звинчук заявил о начале новой фазы боев в Курской области. По его словам, украинские войска не планируют отступать, несмотря неудачи последнего времени. При это армия России усиливает натиск сразу на нескольких направлениях, добавил Звинчук.

ЖЗЛ
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