Курение назвали причиной распространения смертельно опасных бактерий

EHP: Неверная утилизация сигарет способствует распространению опасных бактерий

Токсичные вещества из сигаретного дыма и окурков способствуют росту и распространению устойчивых к антибиотикам бактерий, угрожая как экологии, так и здоровью курильщиков. К такому выводу пришли ученые из Дрезденского технического университета, опубликовав исследование в Environmental Health Perspectives.

По данным авторов работы, сигаретные фильтры, попадая в воду, становятся рассадником опасных микроорганизмов. Колонии бактерий, обитающие на окурках, приобретают устойчивость к антибиотикам, а затем распространяются по рекам, озерам и пляжам, создавая угрозу для человека.

Опасность курения заключается не только в загрязнении окружающей среды. Эксперименты показали, что у самих курильщиков в легких создаются условия, способствующие передаче генов устойчивости между бактериями. Это повышает вероятность того, что инфекционные заболевания, такие как пневмония, перестанут поддаваться лечению.

Ученые подчеркивают, что такие изменения могут привести к росту случаев смертельно опасных инфекций, не поддающихся стандартной терапии. Они призывают ужесточить контроль за утилизацией сигаретных отходов, чтобы замедлить распространение резистентных бактерий.