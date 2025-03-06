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06:33, 6 марта 2025Наука и техника

Курение назвали причиной распространения смертельно опасных бактерий

EHP: Неверная утилизация сигарет способствует распространению опасных бактерий
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock / Fotodom

Токсичные вещества из сигаретного дыма и окурков способствуют росту и распространению устойчивых к антибиотикам бактерий, угрожая как экологии, так и здоровью курильщиков. К такому выводу пришли ученые из Дрезденского технического университета, опубликовав исследование в Environmental Health Perspectives.

По данным авторов работы, сигаретные фильтры, попадая в воду, становятся рассадником опасных микроорганизмов. Колонии бактерий, обитающие на окурках, приобретают устойчивость к антибиотикам, а затем распространяются по рекам, озерам и пляжам, создавая угрозу для человека.

Опасность курения заключается не только в загрязнении окружающей среды. Эксперименты показали, что у самих курильщиков в легких создаются условия, способствующие передаче генов устойчивости между бактериями. Это повышает вероятность того, что инфекционные заболевания, такие как пневмония, перестанут поддаваться лечению.

Ученые подчеркивают, что такие изменения могут привести к росту случаев смертельно опасных инфекций, не поддающихся стандартной терапии. Они призывают ужесточить контроль за утилизацией сигаретных отходов, чтобы замедлить распространение резистентных бактерий.

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