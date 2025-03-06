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13:41, 6 марта 2025Россия

Минобороны России потребовало больше 110 миллионов рублей от производителя средств ПВО

Минобороны России потребовало через суд 110 миллионов рублей от НПО «Алмаз»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минобороны России обратилось в суд с требованием взыскать с Научно-производственного объединения (НПО) «Алмаз» 110,77 миллиона рублей. Это следует из информации в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Как следует из карточки дела, иск зарегистрирован 4 марта, однако дата его рассмотрения не указана. Суть требований Минобороны не уточняются.

НПО «Алмаз» основано в 1947 году и является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Его основная специализация — создание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны России подало в суд сразу шесть исков к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени Бахирева. Предмет и основания требований не сообщались. Кроме того, в октябре 2024 года ведомство потребовало от разработчика снарядов 29 миллионов 330 тысяч рублей. Тогда часть исков была связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений.

ЖЗЛ
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