Минобороны России потребовало больше 110 миллионов рублей от производителя средств ПВО

Минобороны России потребовало через суд 110 миллионов рублей от НПО «Алмаз»

Минобороны России обратилось в суд с требованием взыскать с Научно-производственного объединения (НПО) «Алмаз» 110,77 миллиона рублей. Это следует из информации в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Как следует из карточки дела, иск зарегистрирован 4 марта, однако дата его рассмотрения не указана. Суть требований Минобороны не уточняются.

НПО «Алмаз» основано в 1947 году и является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Его основная специализация — создание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны России подало в суд сразу шесть исков к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени Бахирева. Предмет и основания требований не сообщались. Кроме того, в октябре 2024 года ведомство потребовало от разработчика снарядов 29 миллионов 330 тысяч рублей. Тогда часть исков была связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений.