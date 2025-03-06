Момент закладки взрывчатки в банкомат в Москве попал на видео

Прокуратура Москвы показала на видео момент подрыва банкомата

Момент закладки взрывчатки в банкомат попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в прокуратуре Москвы.

На кадрах видно, как молодой человек в черном капюшоне дожидается, пока откроется купюроприемник, после чего кладет в него сверток, который начинает искрить и дымить.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в повреждении банкомата задержали. По данным полицейских, ему 19 лет. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

6 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из помещений здания на улице Снежная произошло возгорание. Также очевидцы сообщили о хлопке внутри. Выяснилось, что молодой человек ростом около 175 сантиметров в темных штанах и куртке сначала пытался вскрыть банкомат, а потом прозвучал взрыв. Из здания были эвакуированы 120 человека.

В Газпромбанке заявили, что клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали. Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств произошедшего.