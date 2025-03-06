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15:30, 6 марта 2025Силовые структуры

МВД России опровергло слухи о введении штрафа за превышение средней скорости

МВД опровергло слухи о введении штрафа за превышение средней скорости
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России не планируют вводить штрафы за превышение средней скорости. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, ранее поступала информация о якобы проработке в Министерстве внутренних дел (МВД) России вопроса о введении штрафов за превышение средней скорости на участке дороги.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что принципиально не согласна с Министерством по подобным штрафам. Моя позиция остается неизменной по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу сезонный запрет для автомобилистов.

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