МВД России опровергло слухи о введении штрафа за превышение средней скорости

МВД опровергло слухи о введении штрафа за превышение средней скорости

В России не планируют вводить штрафы за превышение средней скорости. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, ранее поступала информация о якобы проработке в Министерстве внутренних дел (МВД) России вопроса о введении штрафов за превышение средней скорости на участке дороги.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что принципиально не согласна с Министерством по подобным штрафам. Моя позиция остается неизменной по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу сезонный запрет для автомобилистов.