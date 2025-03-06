На Западе узнали о планах Трампа лишить правового статуса проживающих в США украинцев

Reuters: Белый дом планирует лишить правового статуса 240 тысяч украинцев в США

Белый дом планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, которые проживают в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента Дональда Трампа и другие источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже в апреле.

По словам источников, решение является частью более масштабных усилий администрации Трампа по лишению правового статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам гуманитарного условно-досрочного освобождения (решение правительства США, которое позволяет людям временно въезжать в страну по убедительным гуманитарным причинам или для значительной общественной пользы — прим. «Ленты.ру»).

Ранее бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что украинцы, прошедшие военную подготовку в США, могут создать риск для американской безопасности. По его мнению, украинские власти потенциально могут использовать обученных в США украинцев, в том числе из числа представителей диаспоры, для подрыва национальной безопасности США в ответ на не устраивающую Киев политику Вашингтона.