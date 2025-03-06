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19:37, 6 марта 2025Наука и техника

Выявлено влияние алкоголя на поведение

Psychopharmacology: Алкоголь усиливает положительные эмоции в общении
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Алкоголь усиливает положительные эмоции и делает общение более приятным, выяснили ученые Чикагского университета. Эксперимент, результаты которого опубликованы в Psychopharmacology, подтвердил, что спиртное повышает уровень дружелюбия и радости, особенно если его пьют оба собеседника.

В исследовании приняли участие 37 добровольцев в возрасте от 21 до 35 лет. Они выпивали алкогольный напиток или его безалкогольный аналог, после чего вели 45-минутную беседу. Анализ поведения с помощью машинного обучения показал, что алкоголь усиливал проявления радости и снижал уровень негативных эмоций, таких как неловкость и презрение.

Эффект был особенно заметен у женщин: если их собеседник также употреблял спиртное, уровень положительных эмоций увеличивался еще сильнее. При этом исследователи не зафиксировали влияния алкоголя на тревожность и депрессию, но отметили рост замешательства и раздражительности.

Авторы работы считают, что полученные данные помогают объяснить, почему люди так часто употребляют алкоголь в компании друзей и на мероприятиях, и как это может способствовать развитию зависимости.

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