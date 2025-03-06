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13:39, 6 марта 2025Россия

Невозможность использования HIMARS для ударов по России без разведданных США опровергли

«Старше Эдды»: ВСУ смогут наносить удары из РСЗО HIMARS без разведданых США
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после прекращения передачи разведывательных данных от США не смогут наносить удары по территории России с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, неверны. Об этом написал Telegram-канал «Старше Эдды», освещающий ход специальной военной операции.

«Удары HIMARS M142 или MLRS M270 (такой же "Хаймарс", но на гусеничном шасси и с 12 направляющими) не требуют спутниковых разведданных. Точнее так, спутниковая разведка вскрывает цели для подобных систем, но они вполне могут работать под целеуказание от разведывательных БЛА», — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что самыми опасными ударами становятся те, когда HIMARS стоит в засаде, а беспилотник во время разведки обнаруживает скопление живой силы — огонь накрывает ее в течение нескольких минут. Работа HIMARS после остановки передачи разведданных усложнится, но не будет невозможной, добавили авторы канала.

Ранее военный обозреватель Дэвис Экс заявлял, что HIMARS теряют эффективность без разведданных США. Из РСЗО, по его словам, не удастся «стрелять так же далеко или так точно».

О том, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России, стало известно 5 марта. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

ЖЗЛ
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