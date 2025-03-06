Раскрыты последствия отказа США делиться разведданными с ВСУ

Forbes: РСЗО HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без разведданных США

Реактивные системы залпового огня (РОЗО) HIMARS на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) теряют эффективность без разведданных США. Об этом заявил военный обозреватель Дэвис Экс, сообщает Forbes.

«Если Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно», — сказал он.

По словам эксперта, у украинских военных также скоро могут закончиться ракеты для установок HIMARS. Экс напомнил, что большинство из них были поставлены Вашингтоном.

Ранее США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России. Однако Вашингтон продолжает делиться с ВСУ информацией для ударов по российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.