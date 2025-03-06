Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 6 марта 2025Мир

Раскрыты последствия отказа США делиться разведданными с ВСУ

Forbes: РСЗО HIMARS на вооружении ВСУ теряют эффективность без разведданных США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Valentyn Ogirenko

Реактивные системы залпового огня (РОЗО) HIMARS на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) теряют эффективность без разведданных США. Об этом заявил военный обозреватель Дэвис Экс, сообщает Forbes.

«Если Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно», — сказал он.

По словам эксперта, у украинских военных также скоро могут закончиться ракеты для установок HIMARS. Экс напомнил, что большинство из них были поставлены Вашингтоном.

Ранее США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России. Однако Вашингтон продолжает делиться с ВСУ информацией для ударов по российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон собрался защищать Европу от России ядерным оружием. Что в мире думают о внезапном выступлении президента Франции?

    После выступления Мерца немецкие облигации пережили худший с 1990 года день

    В ВСУ предложили сделать всех украинцев военнообязанными

    Условие превращения Украины в колонию США назвали

    Нойер получил травму во время празднования гола «Баварии» в матче Лиги чемпионов

    Раскрыт способ актера сериала «Вампиры средней полосы» избежать армии

    ВСУ прикрыли американский БТР бревнами и «раскладушкой»

    Командир штурмовиков «Вагнера» анонсировал «интересные события» в Курской области

    В Киеве заявили об обсуждении с США новых поставок оружия

    Стало известно о контактах Залужного и Кличко с командой Трампа для давления на Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше