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16:47, 6 марта 2025Культура

Новости о госпитализации актера Миронова опровергли

Помощник Евгения Миронова опроверг слухи о госпитализации актера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Евгений Миронов

Евгений Миронов. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Помощник актера Евгения Миронова опроверг информацию о его госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с 360.ru.

«Все в порядке с ним абсолютно. (...) Язык без костей у людей», — сказал он, добавив, что артист «строит грандиозные планы» по новым актерским и режиссерским работам.

Ранее Евгений Миронов заявил, что удивлен сообщениям о проблемах со здоровьем.

До этого Telegram-канал Shot сообщил о том, что актера доставили в больницу Москвы из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что он обратился за медицинской помощью с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.

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