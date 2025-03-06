Новости о госпитализации актера Миронова опровергли

Помощник Евгения Миронова опроверг слухи о госпитализации актера

Помощник актера Евгения Миронова опроверг информацию о его госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с 360.ru.

«Все в порядке с ним абсолютно. (...) Язык без костей у людей», — сказал он, добавив, что артист «строит грандиозные планы» по новым актерским и режиссерским работам.

Ранее Евгений Миронов заявил, что удивлен сообщениям о проблемах со здоровьем.

До этого Telegram-канал Shot сообщил о том, что актера доставили в больницу Москвы из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что он обратился за медицинской помощью с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.