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12:02, 6 марта 2025Спорт

Нойер получил травму во время празднования гола «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Нойер получил травму во время празднования гола «Баварии» в ворота «Байера»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил травму во время празднования гола команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на 54-й минуте. Голкипер, празднуя второе взятие ворот игроками своей команды, потянул икроножную мышцу. Нойер не смог продолжить игру, его заменили на Йонаса Урбига.

О тяжести травмы вратаря на данный момент ничего не известно. По информации журналистов, немец может пропустить несколько ближайших матчей.

Игра «Баварии» с «Байером» прошла в среду, 5 марта. Встреча завершилась победой мюнхенцев, игравших дома, со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 11 марта в Леверкузене.

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