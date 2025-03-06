Нойер получил травму во время празднования гола «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Нойер получил травму во время празднования гола «Баварии» в ворота «Байера»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил травму во время празднования гола команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на 54-й минуте. Голкипер, празднуя второе взятие ворот игроками своей команды, потянул икроножную мышцу. Нойер не смог продолжить игру, его заменили на Йонаса Урбига.

О тяжести травмы вратаря на данный момент ничего не известно. По информации журналистов, немец может пропустить несколько ближайших матчей.

Игра «Баварии» с «Байером» прошла в среду, 5 марта. Встреча завершилась победой мюнхенцев, игравших дома, со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 11 марта в Леверкузене.