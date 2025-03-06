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13:56, 6 марта 2025Наука и техника

Определены сроки эпидемии ожирения

The Lancet: К 2050 году число людей с ожирением достигнет 3,8 миллиарда
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Popescu - Valceanu Marius / Shutterstock / Fotodom  

К 2050 году более половины взрослого населения планеты будет страдать от избыточного веса и ожирения, прогнозируют ученые. По данным исследования, опубликованного в The Lancet, число таких людей превысит 3,8 миллиарда.

Анализ динамики ожирения с 1990 по 2021 год показал стремительный рост: за это время число людей с лишним весом увеличилось более чем вдвое. Если в 2021 году проблема затронула около 2,1 миллиарда человек, то к середине века показатели вырастут еще сильнее. Основной прирост ожидается в Китае, Индии, США и странах Африки.

Эксперты предупреждают, что ожирение становится одной из главных угроз для здоровья. В 2021 году с этим диагнозом было связано 3,71 миллиона смертей. К 2050 году избыточная масса тела станет ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. Особенно серьезная ситуация складывается в странах Океании, Северной Африки и Ближнего Востока, где уже сейчас более 80 процентов взрослого населения имеют лишний вес. В некоторых государствах, таких как Кувейт, Тонга и Науру, этот показатель приближается к 90 процентам.

По мнению ученых, без масштабных мер по борьбе с ожирением ситуацию изменить не удастся. Необходимы программы профилактики, пересмотр пищевых стандартов и ограничение вредных продуктов. В противном случае к 2050 году мир столкнется с эпидемией, последствия которой будут сопоставимы с самыми серьезными заболеваниями современности.

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