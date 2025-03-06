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11:42, 6 марта 2025Россия

Панику в российском автобусе из-за действий одного пассажира сняли на видео

В Гатчине пьяный пассажир распылил баллончик в салоне автобуса
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Гатчине пьяный пассажир автобуса распылил перцовый баллончик в салоне. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения показывает средний палец сидящей впереди женщине и оскорбляет. Тогда к нему обращается пожилой россиянин. В результате между пассажирами происходит перепалка, которая едва не перерастает в драку. В ходе конфликта нарушитель достает и распыляет перцовый баллончик. Из-за этого в салоне начинается паника, а люди с криками выбегают на улицу. При этом один человек остается в транспортном средстве.

По информации издания, в больницу с химическими ожогами глаз обратились мужчина и женщина.

Дебошира задержала полиция. У нарушителя обнаружились судимости за наркотики, кражу, разбой и умышленное уничтожение имущества. В отношении него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Перми мужчина без одежды устроил дебош в автобусе, распугав пассажиров. Как рассказал очевидец, россиянин зашел в открытые двери и начал все крушить. После этого он выбежал на проезжую часть и попытался остановить собой автомобили.

ЖЗЛ
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