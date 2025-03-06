Песков рассказал о реакции России на возможное размещение французских войск на Украине

Песков: Реакция РФ на размещение французских войск на Украине очевидна для всех

Реакция России на возможное размещение французских войск на Украине очевидна для всех. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Фактически речь идет о таком конфронтационном размещении некого эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Вот можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него, потому что ответ абсолютно очевиден», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложили план по Украине, в котором предлагается ввести «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.