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17:40, 6 марта 2025Путешествия

Пилот самолета написал романтическую записку пассажирке и прослыл в сети изменщиком

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Пилот самолета написал пассажирке записку романтического характера и прослыл в сети изменщиком. Об этом сама девушка рассказала в ролике на платформе TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

По словам 23-летней Стеф Борер, она сидела в кафе в аэропорту, когда к ней подошел незнакомый пилот. Он положил записку на стол и сразу ушел. «Я видел весь мир. Ты самая красивая женщина в нем», — говорилось в послании.

В комментариях пользователи заподозрили, что у пилота в кармане множество таких записок на любой случай. «Он, вероятно, женат и имеет пятерых детей», «Он не оставил номер, потому что женат», «Я думаю, у него три семьи в трех разных городах», — писали юзеры.

Ранее подозрительное послание в туалете самолета вызвало панику на борту рейса авиакомпании Air India. Один из членов экипажа нашел в уборной записку со словом «бомба», когда воздушное судно уже готовилось к взлету.

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