Врач предупредила о серьезных последствиях хаотичного питания

Эндокринолог Островская: Постоянные перекусы могут привести к сахарному диабету

65 процентов россиян не соблюдают режим питания, заявила врач-эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Островская. Об опасных последствиях хаотичного питания она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что пропуск основных приемов пищи и постоянные перекусы провоцируют развитие инсулинорезистентности и диабета. «Часто при таком рационе человек в течение дня постоянно пополняет запасы энергии маленькими порциями высококалорийной и сладкой еды, которая дает мнимое ощущение сытости. К сожалению, постоянное потребление такой пищи вызывает резкие скачки глюкозы в крови, на которые организм отвечает повышенной выработкой инсулина», — рассказала Островская.

Сахарный диабет, в свою очередь, может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, хроническому и острому сердечно-сосудистому событию, нарушению мозгового кровообращения, онкологическим заболеваниям. Со временем диабет разрушает сосуды, особенно в почках, сетчатке глаза и нижних конечностях, увеличивает вероятность серьезных кардиологических проблем Елена Островская врач-эндокринолог

Она добавила, что перекусы фастфудом могут таить в себе дополнительную опасность. В такой еде содержатся конечные продукты гликирования, которые вызывают ускоренное старение и ухудшают качество белков, что в перспективе может привести к развитию катаракты, ухудшить состояние соединительной (суставов, хрящей) и мышечной тканей.

Чтобы наладить пищевое поведение, эндокринолог порекомендовала полноценно завтракать, обедать и ужинать и выбирать здоровый рацион. По словам врача, в каждом приеме пищи должны быть белки, медленные углеводы и клетчатка. Она также посоветовала исключить из рациона газировки и соки, пить достаточно воды, минимизировать количество перекусов и вместо привычных сладостей выбирать ягоды, натуральную пастилу или зефир.

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