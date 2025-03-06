Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:39, 6 марта 2025Забота о себе

Врач предупредила о серьезных последствиях хаотичного питания

Эндокринолог Островская: Постоянные перекусы могут привести к сахарному диабету
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shanice Garcia / Unsplash

65 процентов россиян не соблюдают режим питания, заявила врач-эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Островская. Об опасных последствиях хаотичного питания она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что пропуск основных приемов пищи и постоянные перекусы провоцируют развитие инсулинорезистентности и диабета. «Часто при таком рационе человек в течение дня постоянно пополняет запасы энергии маленькими порциями высококалорийной и сладкой еды, которая дает мнимое ощущение сытости. К сожалению, постоянное потребление такой пищи вызывает резкие скачки глюкозы в крови, на которые организм отвечает повышенной выработкой инсулина», — рассказала Островская.

Сахарный диабет, в свою очередь, может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, хроническому и острому сердечно-сосудистому событию, нарушению мозгового кровообращения, онкологическим заболеваниям. Со временем диабет разрушает сосуды, особенно в почках, сетчатке глаза и нижних конечностях, увеличивает вероятность серьезных кардиологических проблем

Елена Островскаяврач-эндокринолог

Она добавила, что перекусы фастфудом могут таить в себе дополнительную опасность. В такой еде содержатся конечные продукты гликирования, которые вызывают ускоренное старение и ухудшают качество белков, что в перспективе может привести к развитию катаракты, ухудшить состояние соединительной (суставов, хрящей) и мышечной тканей.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Чтобы наладить пищевое поведение, эндокринолог порекомендовала полноценно завтракать, обедать и ужинать и выбирать здоровый рацион. По словам врача, в каждом приеме пищи должны быть белки, медленные углеводы и клетчатка. Она также посоветовала исключить из рациона газировки и соки, пить достаточно воды, минимизировать количество перекусов и вместо привычных сладостей выбирать ягоды, натуральную пастилу или зефир.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о вредном для печени напитке, который популярен на завтрак. Врач призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Сотрудник российского аэропорта украл два iPhone из самолета ради подарков на 8 Марта

    Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов

    Российский студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ

    Обнаружена неожиданная польза манго

    В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей

    Ликвидная часть российского ФНБ сократилась

    В России заявили о выходе на новый технологический уровень

    В США допустили тайную договоренность Трампа и России о «кибер-разрядке»

    США заподозрили в желании поделиться с Россией конфиденциальными данными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше